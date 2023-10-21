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Овечкин рассказал, как «Вашингтону» выйти из кризиса

Капитан «Вашингтона» Овечкин заявил, что он недоволен своей игрой

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Aaron Doster-USA TODAY Sports/Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что недоволен своей игрой. Его слова передает Russian Machine Never Breaks.

«Думаю, что нам нужно найти способ забивать голы. Конечно, прямо сейчас мы немного испытываем трудности. Но все зависит от нас. Мы понимаем систему. Мы, хоккеисты, должны проходить среднюю зону и творить, особенно в зоне нападения. Доволен ли собой? Нет, не совсем. Если говорить о том, как я играю, то я недоволен своей игрой», — сказал Овечкин.

«Вашингтон Кэпиталз» фактически отказался от идеи перестройки состава до истечения контракта с капитаном команды. Соглашение Овечкина будет действовать еще три сезона, включая текущий. В начавшемся регулярном чемпионате «Вашингтон» набрал на данный момент два очка, одержав одну победу в трех матчах. На счету российского нападающего лишь одна результативная передача. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах и на 72 гола отстает от удерживающего рекорд результативности легендарного Уэйна Гретцки.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Монреалем». Встреча состоится 22 октября.

Ранее Овечкин рассказал о недовольстве своей игрой.

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