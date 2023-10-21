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Экс-фигуристка Роднина назвала естественным процессом решение Туктамышевой приостановить карьеру

Роднина о решении Туктамышевой приостановить карьеру: это естественный процесс

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Александр Вильф/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала решение Елизаветы Туктамышевой приостановить спортивную карьеру, призвав не жалеть по этому поводу, передает «Спорт-Экспресс».

«Мне неизвестно, почему она приняла такое решение. В спорте это нормально. Это естественный процесс. Не нужно ни жалеть, ни страдать», — сказала Роднина.

18 октября РИА Новости сообщило, что Туктамышева приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла). Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее Туктамышева намекнула, что состоит в романтических отношениях.

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