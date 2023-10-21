Футболистка «Динамо» призналась, что не знает, кто такой Дзюба

Нападающая женского футбольного клуба «Динамо», игрок национальной команды Уганды Фаузия Нажэмба заявила, что не следит за мужским российским футболом, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Говорят ли мне что-то фамилии Дзюба и Смолов? Нет. Я не очень слежу за мужским футболом в России. Конечно, я наблюдаю за результатами мужского московского «Динамо», но не более того», — сказала Нажэмба.

В текущем сезоне чемпионата России Нажэмба провела 17 матчей, забив шесть мячей.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. Сейчас на его счету три забитых мяча и три результативные передачи в 12 матчах за красно-зеленых во всех турнирах.

«Локомотив» после 11 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 баллов. В прошлом сезоне красно-зеленые завершили сезон на восьмой строчке в чемпионате страны.

Ранее Дзюбе предсказали карьеру в секс-индустрии.