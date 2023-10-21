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Наставника «Спартака» Абаскаля обвинили в том, что он дурит народ

Канчельскис назвал смешной причину ссоры игрока «Спартака» Соболева с Абаскалем

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что причина ссоры игрока московского «Спартака» Александра Соболева с наставником клуба Гильермо Абаскалем является смешной, передает Metaratings.

«Абаскаль отстранил Соболева из-за того, что Александр отказался посещать завтраки. Это же смешно. В каждой команде есть штрафы. Можно не приходить, а платить деньги. Дурите народ, а обманываете себя. Это я про Абаскаля», — сказал Канчельскис.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Ранее поссорившегося с тренером форварда «Спартака» обвинили в непрофессионализме.

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