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Овечкин рассказал о недовольстве своей игрой

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин заявил о недовольстве своей игрой в новом сезоне

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что он недоволен своей игрой на старте нового сезона, передает пресс-служба команды.

«Я недоволен своей игрой. Вы можете заметить такое же настроение у многих в команде. Иногда мы играем хорошо, но чаще всего не очень», — сказал Овечкин.

«Вашингтон Кэпиталз» фактически отказался от идеи перестройки состава до истечения контракта с капитаном команды. Соглашение Овечкина будет действовать еще три сезона, включая текущий. В начавшемся регулярном чемпионате «Вашингтон» набрал на данный момент два очка, одержав одну победу в трех матчах. На счету российского нападающего лишь одна результативная передача. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах и на 72 гола отстает от удерживающего рекорд результативности легендарного Уэйна Гретцки.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Монреалем». Встреча состоится 22 октября.

Ранее легенда российского хоккея выступил против перехода россиян в НХЛ.

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