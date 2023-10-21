Вяльбе обвинила губернаторов в проблемах спорта в России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе во время круглого стола «Проекты развития и популяризации зимних видов спорта» в рамках форума «Россия — спортивная держава» заявила, что губернаторы виноваты в проблемах российского спорта, передает РИА Новости.

«У нас 1,2 миллиона человек занимаются лыжами, это огромная армия. Но нам не хватает инфраструктуры. У нас мало в стране губернаторов, которые интересуются развитием спорта», — сказала Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Вяльбе заявила, что норвежцы повлияли на недопуск российских лыжников.