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Хоккейный тренер объяснил, в чем причины успешной игры «Локомотива»

Хоккейный тренер Канарейкин: в «Локомотиве» собраны умеющие решать задачи игроки

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РИА Новости

Знаменитый отечественный тренер Федор Канарейкин прокомментировал для «Газеты.Ru» старт сезона в Континентальной хоккейной лиге, отметив игру ярославского «Локомотива». По мнению специалиста, «железнодорожники» являются правильно выстроенным клубом, а потому заслуживают своих результатов.

«Локомотив» — это серьезная сила, команда, которая много лет существует на своих игроках, подпитывается воспитанниками клубной школы. Давно обойма, костяк создан. Там ребята, умеющие решать задачи», — считает Канарейкин.

«Локомотив» на данный момент занимает второе место в Западной конференции КХЛ, набрав 29 очков после 20-ти проведенных игр. При этом ярославцы могут обойти находящийся на одно очко впереди и имеющий на один проведенный матч больше московский «Спартак». В трех последних сезонах «Локомотив» неизменно вылетал из Кубка Гагарина в сериях плей-офф против московского ЦСКА. Клуб из Ярославля играл в финале Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, но тогда в семиматчевой серии уступил казанскому «Ак Барсу» (3-4).

Ранее Александр Кожевников объяснил лидерство «Спартака» в КХЛ работой главного тренера Алексея Жамнова.

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