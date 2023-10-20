Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

Международная федерация спорта слепых (IBSA) приостановила членство России и Белоруссии на два года. Об этом сообщает пресс-служба IBSA.

«Исполнительный совет IBSA подтверждает, что он будет уважать и поддерживать решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC) о частичной приостановке членства России и Белоруссии на период следующих двух лет», — сказано в заявлении.

Отмечается, что российским и белорусским слепым спортсменам разрешат участвовать на соревнованиях в Париже в 2024 году в нейтральном статусе, если они удачно пройдут проверку нейтральности. Генассамблея IPC проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в сентябре.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее в Международном олимпийском комитете ответили на критику президента России Владимира Путина, заявившего о дискриминации российских атлетов.