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«Они прислали письмо в священный праздник 9 мая»: в Федерации регби России рассказали о дерзком запрете World Rugby

Спортдир сборной России по регби Марков: World Rugby запрещает нам выступать

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Reuters

Спортивный директор сборной России по регби Сергей Марков перед матчем за Кубок князя Оболенского, в котором национальная команда встретится со сборной легионеров «Русские Барбариас», выступающих в чемпионате страны, заявил, что международная федерация World Rugby продолжает настаивать на полном запрете матчей против российской команды. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Лучшие российские игроки против лучших зарубежных игроков — это, наверное, лучшее, что мы можем себе позволить в условиях изоляции. У нас была возможность общения в тот момент, когда прошла информация о допуске от УЕФА юниорских женских и мужских команд. Отличие нашей ситуации от ситуации в футболе в том, что членство РФС в ФИФА не приостановлено, в нашей регбийной федерации World Rugb приостановлено. С Африкой и Америкой мы общаемся, с Европой пока нет.

Не секрет, что World Rugby шлет письма о том, что никаких встреч (ни официальных, ни каких-либо еще) не должно быть. Одно из них то ли случайно, то ли намеренно пришло в наш священный праздник — 9 мая. Очень тяжело так работать — где-то мы спасаемся, некоторые игроки уезжают на пляжный регби и регби на снегу. Уже почти договорились об участии на турнире по регби-7 в Кении, но не получилось», — заявил Марков.

Игра между сборной России и «Русскими Барбариас» состоится 21 октября в Самаре в рамках фестиваля «Большое регби на Волге» на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по московскому времени.

Ранее тренер Александр Первухин заявил, что сборная России должна готовиться к возвращению.

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