Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова ушла из жизни в возрасте 58 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«19 октября на 59‑м году жизни скончалась Анфиса Резцова. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении.

28 марта стало известно о том, что Анфиса Резцова госпитализирована с сердечным приступом.

Последние дни Резцова провела в реанимации больницы в Подмосковье, куда была доставлена без сознания 15 октября. 20 октября спортсменку должны были перевезти в другую больницу, но она скончалась, не приходя в сознание.

Резцова выступала с 1985 по 2000 год. В 1988 году она стала олимпийской чемпионкой в лыжной эстафете. В 1992 году россиянка выиграла биатлонный спринт на Олимпиаде, а через два года завоевала первое место в биатлонной эстафете на Играх в Лиллехаммере. Кроме того, Анфиса Резцова является трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.

Спортсменка начала тренироваться в спортивном обществе «Динамо» во Владимире под руководством Леонида Резцова, который в 1985 году стал ее мужем.

В апреле Резцова сообщила, что ей сделали переливание крови после сердечного приступа.