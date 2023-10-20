Экс-игрок «Локомотива» рассказал о наркозависимости

Финский хоккеист Петри Контиола рассказал о своей наркозависимости. Его слова передает Aamulehti.

39-летний форвард на днях возобновил карьеру, подписав соглашение с «Таппарой».

«Наркомания изменила все. Я подал заявку на прохождение лечения от нее прошлой весной. С тех пор как я начал лечиться от наркозависимости, чувствую себя очень хорошо. Лучше, чем за долгое время. Я до сих пор хожу раз в неделю на встречу с друзьями», — заявил Петри Контиола.

Контиола в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) защищал цвета магнитогорского «Металлурга», ярославского «Локомотива» и челябинского «Трактора». Всего в КХЛ он забросил 120 шайб и сделал 221 результативную передачу в 545 матчах. Петри является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира, а также вместе со сборной Финляндии завоевывал бронзу Олимпиады в Сочи.

Ранее Контиола заявил, что Россия отстала лет на 20 от остального мира.