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Экс-игрок «Локомотива» рассказал о наркозависимости

Экс-хоккеист «Локомотива» Контиола рассказал о борьбе с наркозависимостью

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РИА Новости

Финский хоккеист Петри Контиола рассказал о своей наркозависимости. Его слова передает Aamulehti.

39-летний форвард на днях возобновил карьеру, подписав соглашение с «Таппарой».

«Наркомания изменила все. Я подал заявку на прохождение лечения от нее прошлой весной. С тех пор как я начал лечиться от наркозависимости, чувствую себя очень хорошо. Лучше, чем за долгое время. Я до сих пор хожу раз в неделю на встречу с друзьями», — заявил Петри Контиола.

Контиола в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) защищал цвета магнитогорского «Металлурга», ярославского «Локомотива» и челябинского «Трактора». Всего в КХЛ он забросил 120 шайб и сделал 221 результативную передачу в 545 матчах. Петри является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира, а также вместе со сборной Финляндии завоевывал бронзу Олимпиады в Сочи.

Ранее Контиола заявил, что Россия отстала лет на 20 от остального мира.

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Хоккей. КХЛ
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