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Украинский боксер Усик заявил, что отстраняется от новостей о своей стране

Украинский боксер Усик заявил, что практически не читает новости о своей родине

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Hassan Ammar/AP

Украинский боксер Александр Усик на своем YouTube-канале заявил, что старается отстраняться от политических новостей о своей родине.

«Я максимально мало читаю информацию об Украине. Ненужную информацию. Потому что информации сейчас настолько много, что человеческий мозг не может переварить, где правда, а где неправда. Я отгораживаюсь от информации, от лишних разговоров — от всего отгораживаюсь, что мешает идти к своей цели», — сказал Усик.

В конце августа Усик одолел британца Даниэля Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко. О необходимости реванша заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе.

Ранее Тайсон Фьюри назвал Усика маленьким украинским бомжом.

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