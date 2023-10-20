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Булыкин раскрыл причину нестабильности ЦСКА

Экс-игрок Булыкин заявил, что ЦСКА должен обыграть «Рубин» в РПЛ

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России, московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что столичный ЦСКА должен побеждать казанский «Рубин» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), а также объяснил нестабильность армейского клуба.

«ЦСКА должен победить и обрести уверенность. Все-таки команда хорошая, должна биться за медали. Думаю, что в этой игре армейцы приложат все усилия, чтобы набрать очередные три очка для того, чтобы чувствовать себя намного уверенней. По мастерству команда сильнее, и тренерский штаб у ЦСКА очень хороший.

ЦСКА не очень хорошо вошел в сезон. Здесь нужно за счет тренировок, за счет упорства труда добиваться всего остального. Конечно, когда так хорошо начинаешь, как «Краснодар», то получаешь уверенность, мобильность. А когда такого нет, то все только через работу. Я уверен, что у ЦСКА все получится, армейцы это доказывают на протяжении многих сезонов. После зимней паузы мы увидим другой ЦСКА, который настроен на медали чемпионата», — заявил Булыкин.

Поединок между «Рубином» и ЦСКА состоится 21 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:00 по московскому времени.

ЦСКА в турнирной таблице национального первенства идет на седьмом месте, набрав 17 очков за 11 матчей. «Рубин» оказался на десятой позиции с 12 баллами.

Ранее российский футболист из ЦСКА заявил о желании уехать в Англию.

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