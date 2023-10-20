Булыкина волнует количество иностранцев в «Динамо»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который на клубном уровне выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», в комментарии «Газете.Ru» поделился ожиданиями от предстоящего матча команд, а также рассказал, что его волнует перед этой встречей.

«Фаворита в этом поединке нет, команды неплохо себя показывают в этом сезоне. «Локомотив», наверно, чуть имеет преимущество за счет того, что играет дома и борется за медали. Обеим командам нужны очки, поэтому нас ждет интересное, яркое, голевое дерби. По поводу моих личных симпатий... Играл и там, и там, поэтому буду болеть за красивый футбол и за то, чтобы победил сильнейший. Конечно, больше меня радует, что в «Локомотиве» играют всего один-два иностранца, а вот в «Динамо» всего три россиянина в составе. И это единственная ситуация, которая волнует меня в этой встрече», — заявил Булыкин.

Поединок между «Локомотивом» и «Динамо» состоится в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и пройдет на стадионе «РЖД Арена» 21 октября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 11 туров национального первенства «Локомотив» идет на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Динамо» занимает восьмую позицию и имеет в активе на два балла меньше, чем соперник.

Ранее бывший футболист назвал команду Премьер-лиги, пострадавшую от матчей сборных.