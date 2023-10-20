Аршавину стало жаль Неймара

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что ему жаль футболиста саудовского «Аль-Хиляля» Неймара, который получил тяжелую травму, передает «Матч ТВ».

«Мне жаль Неймара. На мой взгляд, он допустил ошибку в тот момент, когда ушел из «Барселоны». Останься он в «Барселоне», у него все могло быть ярче. Может быть, не было этой травмы», — сказал Аршавин.

Во время матча отбора ЧМ против Уругвая бразилец получил травму в первом тайме. Его в слезах унесли на носилках. Вместо Неймара на газоне появился Ришарлисон. Встреча завершилась победой сборной Уругвая со счетом 2:0.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищал цвета «ПСЖ», в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции. Летом 2023 года саудовский клуб «Аль-Хиляль» приобрел бразильского форварда за €90 млн. Он провел три матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Неймар не сможет выйти на поле в 2023 году.