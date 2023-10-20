Футболиста «Баварии» отстранили от тренировок за поддержку Палестины

Руководство мюнхенской «Баварии» отстранило от командных тренировок футболиста Нуссайра Мазрауи за поддержку Палестины в своих соцсетях, передает Bild.

Футболист занимался отдельно от основной команды под руководством индивидуального тренера.

25-летний защитник опубликовал в соцсетях пост с поддержкой народа Палестины, в котором написал: «Вместе мы сила».

В текущем сезоне Мазрауи провел за мюнхенский клуб девять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. «Бавария» после семи туров набрала 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. В Лиге чемпионов немецкий клуб одержал две победы в двух матчах: над «Манчестер Юнайтед (4:3) и «Копенгагеном» (2:1).

В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Майнцем». Встреча состоится 21 октября.

Мазрауи является воспитанником амстердамского «Аякса». За основную команду «Аякса» он выступал с 2018 по 2022 год. В прошлом сезоне Мазрауи стал чемпионом Германии вместе с «Баварией».

Ранее стало известно, депортируют ли игрока «Баварии» из Германии за поддержку Палестины.