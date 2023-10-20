Капризов повторил личный рекорд

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:7). Капризов набрал очки за результативность в четырех матчах подряд со старта сезона, что является личным рекордом россиянина.

На старте сезона-2022/23 Капризов также набирал очки в четырех первых матчах (2 гола + 4 ассиста).

В следующим матче «Миннесота» сыграет с «Коламбусом». Матч состоится 22 октября. Матч начнется в 3.00 по московскому времени.

В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» в 1/8 финала уступила в серии 2-4 «Даллас Старз». Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы.

Ранее гол Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес».