В РФС пока не продлевают контракт с Карпиным

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что пока не время поднимать вопрос нового контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, передает ТАСС.

«Думаю, что пока не время поднимать вопрос продления контракта. Мы надеемся, что ситуация будет меняться. В том числе исходя из этого будем определяться. Но у нас долгосрочные отношения с Карпиным», — сказал Митрофанов.

В осенней паузе сборная России провела две встречи. Сначала в Москве со счетом 1:0 был обыгран Камерун, а после на стадионе турецкого отеля подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Кении. Встреча завершилась со счетом 2:2. Сборная России отыгралась на 89 минуте.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее иностранный тренер выделил двух российских футболистов.