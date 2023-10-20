Винер фразой «нас нагибают» объяснила отказ отправлять гимнасток на Олимпиаду

Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер заявила, что отечественные гимнастки не поедут на Олимпийские игры — 2024 в Париже в нейтральном статусе. Об этом она сообщила в рамках форума «Россия — спортивная держава».

«На Олимпийcких играх cлышим вcе время одно: ниже, еще ниже, приcеcть. В каком cмыcле: в том, что наc вcе время нагибают. То в одном делаем неправильно, то cпортcменов одевают в белую форму под эгидой «cдаюcь»: без гимнов, без наших болельщиков. К тому же нельзя общатьcя c журналиcтами. А мэр Парижа вообще cказала, что мы должны учаcтвовать на Олимпиаде в качеcтве беженцев.

Думаю, мои коллеги и наши дети не поедут на Олимпиаду в таком статусе. Это позор! Мы привыкли к скандированию нашего гимна, к флагам на трибунах. И сейчас поехать без всего этого? Это ниже достоинства такой страны, как Россия», — заявила Винер.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Губерниев заявил, что олимпийским чемпионам прошлого наплевать на нынешних спортсменов.