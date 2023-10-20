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Тарасова выбрала сторону в конфликте Абаскаля и Соболева

Тренер Тарасова поддержала Абаскаля в конфликте с Соболевым в «Спартаке»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в конфликте наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля и футболиста команды Александра Соболева она на стороне тренера. Своим мнением она поделилась с «Матч ТВ».

«Как тренер считает нужным, так и делает. Не понимаю, в чем здесь скандал. А то, что футболист делал не так, как сказал тренер, это нормально? Слово тренера — закон! Никаких дискуссий быть не может. Иначе каждый будет делать что хочет», — заявила Тарасова.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет с «Пари НН».

Ранее Абаскаль одним словом описал отношение к «Спартаку».

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