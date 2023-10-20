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Губерниев обратился к чемпионам, призывающим не ехать на Олимпиаду

Губерниев заявил, что олимпийским чемпионам наплевать на нынешних спортсменов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале назвал лукавством слова олимпийских чемпионов о бойкоте Игр-2024 в Париже.

«Чудовищность ситуации в том, что мало кто помнит героев «Дружбы-84»… Почти никто… Помнят и знают тех героев, которые блистали либо до, в 80-м в Москве (на Олимпийских играх – «Газета.Ru»), либо после, в 88-м в Сеуле.

И нынешние олимпийские чемпионы, говорящие о бойкоте Парижа-24 или Милана-26, сильно лукавят… У них уже есть золото Олимпиады и солидная спортивная пенсия… И на нынешних спортсменов им по большому счету наплевать…» — написал Губерниев.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в необходимое время.

Ранее отстранение России от турниров назвали спортивным геноцидом.

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