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ЦСКА и СКА больше не считают главными фаворитами сезона

Тренер Канарейкин: СКА и ЦСКА выйдут в плей-офф, но это несложная задача

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Александр Гальперин/РИА Новости

Знаменитый российский тренер Федор Канарейкин, работавший с клубами Континентальной хоккейной лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил старт сезона для грандов КХЛ санкт-петербургского СКА и московского ЦСКА, заявив, что эти команды не будут иметь проблем с попаданием в плей-офф, но не являются безоговорочными фаворитами сезона.

«ЦСКА и СКА остаются фаворитами. Они не главные, безоговорочные фавориты этого чемпионата, но одни из. Что касается попадания в плей-офф, то мы видим, что это не сверхсложная задача. Если на Западе взять «Витязь» и «Куньлунь», которые шарахаются из стороны в сторону, то надо обойти всего еще одну команду из восьми оставшихся, чтобы попасть в восьмерку. Есть группа команд, про которые мне сложно поверить, что они претенденты на попадание в пульку плей-офф. Все впереди. Надо постараться пройти ровно период регулярного чемпионата и, самое главное, подвести команду к решающим играм», — отметил Канарейкин.

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА занимает на данный момент пятое место в Западной конференции, набрав 23 очка за 20 матчей. СКА располагается на седьмой строчке таблицы конференции, имея 20 очков после 18 проведенных встреч. В плей-офф выходят по восемь клубов Западной и Восточной конференций.

Ранее стала известна сумма, на которую оштрафован форвард «Амура» Александр Хохлачев.

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