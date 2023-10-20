Абаскаль одним словом описал отношение к «Спартаку»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль принял участие в тренировке регбийных команд красно-белых на базе в Тушино. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В Telegram-канале «Спартака» опубликовано видео, на котором показано, как испанец общается с регбистами. «Какое у меня отношение к «Спартаку»? Любовь, только любовь», — ответил Абаскаль.

Специалист также сказал, что очень рад познакомиться с регбистами красно-белых, а также выразил желание потренироваться вместе с ними.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Гильермо Абаскаль отстранил форварда Александра Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет с «Пари НН».

Ранее эксперт заявил, что у Абаскаля проблемы с игроками «Спартака».