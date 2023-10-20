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Бывший российский теннисист объяснил прогресс Сафиуллина

Экс-теннисист Ольховский: Сафиуллин приобрел веру в себя

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Andrew Couldridge/Reuters

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, выигравший два титула АТР в одиночном и 20 в парном разряде, прокомментировал для «Газеты.Ru» выступления Романа Сафиуллина в текущем сезоне, отметив прогресс в игре 26-летнего теннисиста.

«Роман очень хорошо играет. В какой-то степени он приобрел в этом году веру в себя. Но все зависит от того, где твоя планка. Никто не знает, до какого уровня ты можешь добраться. Конечно уровень первой-второй-третьей ракетки мира — это суперсложно. Уровень первой десятки — очень сложно. Но, если технически ты подготовлен, если стабильно играешь, то тут вопрос уже, насколько ты физически тянешь, насколько тело выдерживает нагрузку. Очень много нюансов, помимо техники и даже той же текущей формы», — подчеркнул Ольховский.

Сафиуллин в данный момент занимает 42-е место в рейтинге, а в текущем сезоне добирался до рекордной для себя 41-й позиции. Россиянин одержал в 2023 году 17 побед на уровне АТР, в то время как за предыдущие восемь лет карьеры выиграл в турнирах АТР в сумме 12 матчей.

Ранее экс вторая ракетка мира призналась, что не удивилась вылету Касаткиной с US Open.

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