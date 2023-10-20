Итальянский тренер назвал российского футболиста хорошим мальчиком

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло отметил высокий потенциал полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Своим мнением он поделился с «Советским спортом».

«Да, он, безусловно, пока не так много сыграл. Он хороший мальчик. Сейчас главное, что нужно — дать ему время. Он очень молодой футболист, который приехал не так давно. Для него все другое, это непросто. Потенциал есть, причем высокий. Так что нужно подождать», — заявил итальянский специалист.

20-летний россиянин пропустил несколько последних матчей своего клуба из-за болезни.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге четыре матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

«Реал Сосьедад» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает шестое место, набрав 15 очков.

Ранее Захарян выбрал профессию вместо спорта.