Стала известна рекордная для MLS зарплата Месси

Главная футбольная лига (MLS) назвала официальную зарплату аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси. Об этом сообщается на официальном сайте профсоюза игроков MLS.

В лиге заявили, что гарантированные выплаты по контракту 36-летнего нападающего с клубом составляют 20,4 млн долларов в год. Сумма включает в себя базовую зарплату игрока, а также все подписные выплаты и бонусы. Отмечается, что цифры являются рекордными для лиги.

Летом 2023 года Месси после двух лет во французском «ПСЖ» перешел в «Интер Майами». Он дебютировал за клуб 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Ранее были названы новые функции Месси.