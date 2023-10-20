Костомаров показал, как плавает в бассейне без ног

Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров опубликовал новое видео в своем Telegram-канале.

Спортсмен показал, как плавает в бассейне, используя для движения вперед только руки. На видео Костомаров наложил песню Григория Лепса «Я счастливый».

«Как-то так. It's my life. Как подходит мне эта песня», — подписал видео Костомаров.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Спортсмен оказался в реанимациям с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Костомарова перевезли в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО). После этого Костомаров долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: Костомаров лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля фигурист был выписан из больницы в Коммунарке. Он провел в больнице 175 суток.

Ранее Костомаров признался во лжи.