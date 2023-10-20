Российский тренер отказался от трех предложений из-за границы

Бывший спортивный директор «Милана» Ариедо Брайда в комментарии «Спорт-Экспрессу» рассказал, как познакомился с российским тренером Станиславом Черчесовым.

«Когда-то давно один мой друг, известный агент с Балкан познакомил меня с вашим тренером Станиславом Черчесовым. Тот человек уже ушел из жизни, но его сын унаследовал профессию агента и поддерживает связи с Россией.

На днях он сказал мне, что Черчесов держит паузу после работы в «Ференцвароше» и недавно отказался от как минимум трех предложений из-за границы. Не знаю названий клубов, но один из них, по словам моего собеседника, регулярно выступает в еврокубках», — заявил итальянец.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии, которая в итоге дошла до финала. На европейском первенстве — 2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию.

Ранее Черчесов рассказал, как отдыхает от работы.