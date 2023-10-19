Туктамышева: мне не нужен мужик, запрещающий сниматься в эротических фотосессиях

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила на YouTube-канале «СБГ ШОУ», что ей не нужен мужчина, который запретит ей сниматься в эротической фотосессии.

«Если бы мужчина запретил мне сниматься в эротической фотосессии? Значит, такого мужика мне не надо. Кто может мне запретить что-то сделать?» — сказал Туктамышева.

18 октября РИА Новости сообщило, что Туктамышева приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла). Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее Туктамышева намекнула, что состоит в романтических отношениях.