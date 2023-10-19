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Бывший теннисист оценил уровень стабильности Медведева и Рублева

Экс-теннисист Ольховский: ждем побед от Медведева и Рублева

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Amr Alfiky/Reuters

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, двукратный финалист Кубка Дэвиса и трехкратный полуфиналист турниров «Большого шлема» в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил сезон Даниила Медведева и Андрея Рублева, назвав их одними из самых стабильных теннисистов мира.

«Итоги пока подводить рано. Впереди еще «Мастерс» в Париже и потом Итоговый турнир. Посмотрим, естественно, ждем побед. Два наших игрока занимают третье и пятое места в мире. Не считаю, что им не хватает стабильности при таких результатах, но скажу, что сейчас весь тур нестабилен. Если раньше десятка всегда показывала стабильно высокие результаты, то сейчас мы скачем непонятно как. Но все равно наши ребята сейчас третий и пятый в мире. Относительно других это стабильный и высокий результат», — считает Ольховский.

Медведев занимает третье место в рейтинге АТР и уже обеспечил себе попадание на Итоговый турнир года. В текущем сезоне на его счету пять титулов в одиночном разряде и финал на US Open, в котором он уступил Новаку Джоковичу. Рублев находится на пятой строчке рейтинга и тоже наверняка выступит на Итоговом. В 2023 году на его счету два одиночных титула, включая один «Мастерс».

Ранее экс-вторая ракетка мира призналась, что не удивилась вылету Касаткиной с US Open.

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