Туктамышева намекнула, что состоит в романтических отношениях

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на You-Tube-канале «СБГ ШОУ» призналась, что у нее есть друг.

«Не люблю клубы вообще. Клубы, думаю, только для того, чтобы знакомиться с кем-то. Знакомлюсь ли я с кем-то? Ну точно не в клубе. Tinder? Нет. У меня есть сейчас друг. Он всю жизнь был, по-моему, со мной рядом», — сказала Туктамышева.

18 октября РИА Новости сообщило, что Туктамышева приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла). Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее Туктамышева неожиданно отказалась соревноваться.