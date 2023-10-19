Экс-президент «Локомотива»: из «Зенита» некого взять в сборную России

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о том, что из петербургского «Зенита» некого взять в национальную команду России, передает Legalbet.

«Российские футболисты получают в «Зените» мало игровой практики. Мостовой был травмирован, Ерохина вообще включили в заявку второй команды. Карпин видит, кто находится в тонусе, а кто нет», — сказал Наумов.

Сборная России под руководством Карпина обыграла в октябре в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина Камерун (1:0), а затем на стадионе одного из турецких отелей разошлась миром с Кенией (2:2). Во второй встрече главный тренер национальной команды прибег к ротации, дав отдохнуть футболистам, вышедшим на поле с первых минут в матче против Камеруна.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Карпин назвал лучший матч сборной России за время отстранения.