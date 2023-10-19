В Госдуме заявили, что российских спортсменов вынуждают принять статус беженцев

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова о том, что Международный олимпийской комитет (МОК) запретил российский спортсменам иметь связи с Национальным олимпийским комитетом (НОК), отметив, что российских атлетов вынуждают принять статус беженцев, передает RT.

»Евросоюз пытается сделать так, чтобы спортсмены согласились на статус беженца. Я это говорила еще с самого начала. Они пытались воздействовать на Владимира Путина, мол, он запретит ехать без флага и гимна. Но не получилось», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее в Госдуме заявили, что в МОК хотят отменить Россию как спортивную державу.