Туктамышева рассказала о планах после завершения карьеры

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева на YouTube-канале «СБГ Шоу» заявила, что хочет заняться тренерской деятельностью после завершения карьеры.

«Мне хочется пойти в медиа. Если будут меня приглашать, то я точно отказывать не буду. Ну, как вариант, я рассматриваю тренерскую карьеру, но не сейчас. Не сразу после того, как я закончу», — сказала Туктамышева.

18 октября РИА Новости сообщило, что Туктамышева приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла). Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее за Туктамышевой усилили антидопинговый контроль.