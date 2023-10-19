Бывший футболист назвал команду Премьер-лиги, пострадавшую от матчей сборных

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что тур Российской премьер-лиги после перерыва на матчи сборных может получиться непредсказуемым.

«Одни подойдут в хорошем состоянии, другие получат травмы или вообще приедут после сборных в свои клубы с каким-то негативом. Поэтому все будет зависеть от того, как быстро ребята адаптируются и перестроятся. Для тех, кто дебютировал в сборной и, допустим, победил – это положительные эмоции. А если брать игроков «Динамо», то Фомин «сломался», а игра у них против «Локомотива». Какие-то футболисты отыграли две полноценные игры, а другие – меньше. Все подойдут в разном состоянии, и результаты после матчей сборных могут получиться максимально непредсказуемыми».

В осенней паузе сборная России провела две встречи. Сначала в Москве со счетом 1:0 был обыгран Камерун, а после на стадионе турецкого отеля подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Кении, отыгравшись по ходу встречи – 2:2.

Ранее Гильермо Абаскаля обвинили в том, что он не соответствует уровню «Спартака».