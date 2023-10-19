Бывший футболист: в Медиалиге люди теряют контроль и нарушают все границы

Главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» Шамиль Курбанов, ранее игравший на профессиональном уровне, в преддверии финала четвертого сезона Медийной футбольной лиги против «Broke Boys» в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что нормально относится к эмоциям и скандалам в турнире, но старается абстрагироваться от этого и абстрагировать своих игроков, чтобы они были сконцентрированы на игре.

«Что касается скандалов, то это медиафутбол – «прогревы» какие-то обязательно будут. Я никогда не против этой истории, наоборот, поддерживаю. Нахожу в этом какую-то изюминку, если сравнивать с профессиональным футболом. Но в то же время не хочется, чтобы это уходило в какую-то бездну, потому что бывали случаи, что эмоции выходят из-под контроля, люди теряют грань и оскорбляют такими словами, которые нарушают все границы. Надеюсь, этого не будет. Да, по-любому накал, какие-то стычки. Этого нельзя исключать. Определенный «прогрев» уже идет, я от всего этого абстрагировался и попросил о том же ребят. Для этого всего есть специально обученные люди. Нам надо сконцентрироваться на игре. Она будет яркая, эмоциональная и Волгограду, думаю, понравится», — считает Шамиль Курбанов.

«Титан» и «Broke Boys» впервые сыграют в финале Медийной футбольной лиги, при этом Курбанов уже доходил до решающего матча турнира как главный тренер «Basement» в первом сезоне.

Ранее Абаскаля похвалили за отстранение от тренировок нападающего Александра Соболева.