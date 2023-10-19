Путин показал кулак

Президент России Владимир Путин встретился с участниками турнира по боксу и кикбоксингу Ural FC, который проходит в рамках форума »Россия — спортивная держава», передает РИА Новости.

«У нас очень хорошая традиция советского, российского спорта, школы замечательные. Искренне желаю вам успехов и в сегодняшних соревнованиях, и в вашей спортивной карьере», — сказал Путин.

Участники встречи сделали памятную фотографию, на которой Путин вместе со спортсменами показал кулак.

Главным событием турнира Ural FC станет боксерский поединок между чемпионом Игр в Токио Альбертом Батыргазиевым и венесуэльцем Эндером Луцесом.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Путин поддержал возрождение спортивных парадов на Красной площади.