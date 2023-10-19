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Стало известно, почему «Спартак» лидирует в таблице Запада в КХЛ

Экс-игрок «Спартака» Кожевников объяснил лидерство клуба в КХЛ работой Жамнова

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что рад успешному старту столичного «Спартака» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По его мнению, красно-белые долгое время выстраивали команду, способную бороться за лидирующие позиции в лиге.

«Меня не удивляет такое выступление «Спартака» — здесь собралась и хорошая команда, и хороший тренер. Причем очень хороший тренер, высококлассный. Была надежда на то, что «Спартак» заиграет — впервые за долгое время и руководство правильно, удачно поработало, подобрали состав грамотно, защитники прибавляют постоянно. Все работает здорово», — заявил Кожевников.

После 21 игры команда под руководством Алексея Жамнова набрала 30 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В данный момент у «Спартака» продолжается победная серия, которая длится на протяжении семи матчей — красно-белые обновили клубный рекорд после победы над «Сочи» 18 октября со счетом 3:1.

В ближайшем матче «Спартак» сыграет на выезде против владивостокского «Адмирала». Игра пройдет 22 октября на «Фетисов Арене» и начнется в 10:00 по московскому времени.

Ранее Александру Овечкину предрекли не менее 30 голов в новом сезоне НХЛ.

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Хоккей. КХЛ
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