Российские кикбоксеры хотят создать альтернативную международную федерацию

Федерация кикбоксинга России (ФКР) заявила о намерении создать альтернативную Международную федерацию кикбоксинга. Об этом сообщает пресс-служба ФКР.

Организация подчеркивает, что создание новой федерации позволит усилить присутствие российских спортсменов, даже несмотря на существующие ограничения и санкции. Отмечается, что ФКР работает в международном направлении с 2022 года, а в октябре 2023 года в Московской области пройдут международные турниры — Открытый чемпионат и первенство стран ШОС. В них примут участие представители более чем 10 стран мира.

«Поведение международного спортивного сообщества за последний год демонстрирует отсутствие принципа «спорт вне политики». Требования и регулирование международных спортивных организаций все меньше учитывают интересы спортсменов. Мы считаем сложившуюся ситуацию несправедливой и намерены ее изменить», — заявил председатель высшего наблюдательного совета ФКР, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Выдающийся в прошлом спортсмен, многократный чемпион мира по кикбоксингу убежден, что создание новой организации позволит задать стандарты честной спортивной конкуренции. Он обратил внимание, что за рубежом есть интерес к международным соревнованиям под эгидой ФКР.

Существующая в настоящее время Международная федерация кикбоксинга (IKF) образовалась в 1992 году, отделившись от Всемирной ассоциации каратэ и кикбоксинга (WKA).

Ранее Путин указал на признаки вырождения международного спорта.