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В правительстве России заявили о создании футбольной лиги «Содружество»

Вице-премьер РФ Чернышенко объявил о создании футбольной лиги «Содружество»

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Российское общество «Знание»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объявил о создании футбольной лиги «Содружество», передает RT.

«В марте 2024 года стартует футбольная лига «Содружество», в которой примут участие десять клубов из новых регионов. Начались отборочные матчи. Чемпионат стартует в марте 2024 года», — сказал Чернышенко.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, — еврокубках, чемпионате Европы, чемпионате мира. С тех пор россияне проводят только товарищеские игры на международном уровне.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в свой состав представительств новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Валерий Карпин назвал лучший матч сборной России за время отстранения.

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