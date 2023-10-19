Путин поддержал возрождение спортивных парадов на Красной площади

Президент России Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади.

С соответствующей инициативой на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми выступил глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Президент назвал это предложение хорошей идеей.

Также Кремлев сообщил главе государства, что программа «Игр дружбы» в 2024 году включит в себя 30 видов спорта, а всего в соревнованиях примут участие до 10 тысяч спортсменов.

«Игры дружбы» пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Путин поручил вовлечь в спорт 70% россиян.