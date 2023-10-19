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Путин поручил вовлечь в спорт 70% россиян

Путин поставил задачу вовлечь в занятия спортом 70% россиян к 2030 году

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Depositphotos

К 2030 году необходимо вовлечь в систематические занятия спортом 70 процентов россиян, то есть сделать спорт нормой жизни. Такую задачу обозначил президент Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

«Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, причем всех возрастов и групп по здоровью», — заявил президент.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов до любых соревнований из-за политической ситуации.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее Путин назвал отстранение российских спортсменов этнической чисткой.

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