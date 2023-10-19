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Блогер-миллионник назвала «Игры дружбы» достойной альтернативой Олимпиаде

Всемирные игры дружбы состоятся в Москве и Екатеринбурге в 2024 году

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Пресс-служба движения «Здоровое Отечество»

Руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество», блогер с 904 тысячами подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Екатерина Лещинская в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что международное спортивное общество уже начало ощущать «острую нехватку российских спортсменов».

«Я за то, чтобы каждая страна имела возможность выступать под своим гимном и флагом и чтобы это было обязательным условием для участия в Олимпийских играх. Уверена, что рано или поздно мы вернемся на всемирные соревнования, так как это необходимо не только нашим спортсменам, но и всему международному сообществу, в котором без нас не происходит развитие. Без участия российских спортсменов результаты на Олимпиаде всегда будут необъективны», — сказала Лещинская.

Также эксперт напомнила, что в России в 2024 году пройдут «Всемирные игры дружбы», которые будут повторять формат Олимпиады: проводиться раз в четыре года среди летних и зимних видов спорта. Эти соревнования могут заменить для недопущенных российских спортсменов участие в Играх.

«Такие соревнования будут достойной альтернативой Олимпийским играм, так как победители «Всемирных игр дружбы» будут награждены медалями из чистого золота и большими денежными призами. Последнего Международный олимпийский комитет не делает. Уверена, наше Министерство спорта позаботится, чтобы Игры дружбы прошли на достойном уровне», — сказала Лещинская.

19 октября Владимир Путин распорядился провести «Всемирные игры дружбы» в Москве и Екатеринбурге, чтобы гарантировать участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Ранее Украина обвинила российскую спортивную федерацию в пособничестве терроризму.

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