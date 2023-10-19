Бразилец признался, что иностранцы едут в РПЛ из-за зарплат

Бразильский футболист «Краснодара» Витор Тормена рассказал в интервью Metaratings.ru о важности зарплаты при выборе в пользу клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Многие игроки из Латинской Америки не скрывают, что готовы к переезду в Россию из-за зарплаты? Тоже не буду лицемерить. Конечно, это то, что во многом привлекает наше внимание. Каждый хочет, чтобы его семья жила лучше и ни в чем себе не отказывала.

Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо зарабатывать, поэтому мы должны ухватиться за эту возможность. Вдвойне приятно, когда это удается совместить с хорошим местом для игры в футбол, и я могу это уверенно сказать про Россию, ведь у вашей лиги очень высокий уровень», — заявил футболист.

Контракт игрока с «быками» заключен до 2027 года. В текущем сезоне он провел за «Краснодар» восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Тормена принял участие в 27 матчах, в которых ему удалось отметиться одним голом. Ранее он выступал за «Жил Висенте» и «Портимоненсе», а также за бразильские «Сан-Паулу» и «Новоризонтино». Тормена является обладателем Кубка Португалии и Кубка португальской лиги.

Ранее зарплаты футболистов предложили приравнять к «обычным» заработкам.