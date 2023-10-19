Ветеран сборной СССР призвал выгнать всех иностранцев из РПЛ

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что конфликт тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля и форварда команды Александра Соболева скажется на игре красно-белых. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Конечно, этот конфликт скажется на игре «Спартака». Если такие распри происходят, это очень серьезно. Надо с Абаскалем прощаться сразу, раз он придерживается такого мнения о русских футболистах.

Сейчас мы не участвуем в международных соревнованиях, поэтому надо выгнать иностранцев со всех команд и играть российскими футболистами. Тогда у нас футбол поднимется», — заявил ветеран.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что российские футболисты «Спартака» недовольны отношением Абаскаля.