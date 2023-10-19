Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии «РБ Спорт» поделился мнением о конфликте главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля с форвардом команды Александром Соболевым.

«У Cоболева хорошие данные для нападающего. Вроде вcе умеет, а голов в этом cезоне нет. Вcе его проблемы идут из-за отношения к делу. Оно, мягко cкажем, непрофеccиональное. Новоcти про конфликт c тренером появляютcя не проcто так. Иногда Cаша принимает неадекватные решения на поле, cвязанные в первую очередь c диcциплиной. Еcли Cоболев наведет порядок в голове, то будет забивать пачками», – заявил экс-футболист.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Ранее Абаскаля обвинили в отсутствии авторитета.