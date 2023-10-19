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За Туктамышевой усилили антидопинговый контроль

РУСАДА усилило контроль за фигуристкой Туктамышевой с начала 2023 года

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) три раза протестировало фигуристку Елизавету Туктамышеву за девять месяцев 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства.

В 2023 году РУСАДА проверяло 26-летнюю спортсменку на допинг в январе, апреле и в период с августа по сентябрь.

В 2022 и 2021 годах эта Туктамышева тестировалась РУСАДА на допинг по одному разу, в 2020-м — два раза, в 2019-м — один, в 2018-м — два, в 2017-м — четыре.

18 октября РИА Новости сообщило, что Туктамышева приняла решение не участвовать в соревнованиях сезона и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла). Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее фигурист Куница признался, что ему непросто с Косторной.

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