Уехавший из России футболист Захарян выбрал профессию вместо спорта

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал в интервью для пресс-службы клуба, как зарабатывал бы на жизнь, если бы не футбол.

«Кем бы работал, если бы не был профессиональным футболистом? Не думал как-то об этом, но какая-то простая профессия была бы. Может быть, таксист», — сказал футболист.

20-летний россиянин пропустил несколько последних матчей своего клуба из-за болезни.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге четыре матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

«Реал Сосьедад» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает шестое место, набрав 15 очков.

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