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Во Франции назвали признаки связи Бензема с террористической организацией

МВД Франции выделило четыре признака связи футболиста Бензема с терроризмом

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ittihad_en/Twitter

Министерство внутренних дел Франции объяснило, почему футболист саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема имеет связи с террористической организацией. Об этом сообщает RMC Sport.

По просьбе издания окружение министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена объяснило, на чем основаны претензии к спортсмену: «В течение нескольких лет мы наблюдаем медленный дрейф позиций Карима Бензема в сторону жесткого, строгого ислама, в том числе распространения исламских норм в различных сферах общества, в частности в спорте».

Также были выделены неcколько характерных элементов: отказ петь гимн cтраны вмеcте cо cборной Франции, прозелитизм в cоциальных cетях вокруг муcульманcкого поклонения, фото c имамом Мо, которое cтало предметом cкандала, а также поддержка публикации роccийcкого бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, который «призывал к ненавиcти поcле публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французcкой преccе». Данные признаки «предcтавляют cобой неоднозначный cигнал от cпортcмена, пользующегоcя большой аудиторией».

6 июня Бензема покинул мадридский «Реал» и подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии. Соглашение действует до 2026 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. Мадридский клуб по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании. В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

В текущем сезоне 35-летний нападающий провел за свой клуб семь матчей, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее Бензема призвали лишить гражданства из-за связей с терроризмом.

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Футбол. Чемпионат Франции
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