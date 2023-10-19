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В Госдуме заявили, что в МОК хотят отменить Россию как спортивную державу

Депутат Журова заявила, что МОК не хочет видеть россиян на Олимпиаде в Париже

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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) делает все, чтобы российские спортсмены не участвовали в Играх‑2024 в Париже. Об этом она рассказала в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Не думаю, что будет какая‑то оттепель, давайте говорить честно. Просто МОК все делает, чтобы наши спортсмены там [на Олимпиаде] не оказались. А если оказались — два‑три‑человека. А потом захотят сказать, что спортивная держава Россия не существует. Это же такая цель?» — заявила Журова.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее сменивших гражданство спортсменов не стали называть предателями.

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